Erzincan'da kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı
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Erzincan'da kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı

Erzincan'da kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye idari para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.

Erzincan'da, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye idari para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fevzipaşa Caddesi'nde bir binanın üst katındaki iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine gelen polis ekipleri, demir kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişi ile iş yeri sahibine, "Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri, maske takmadıkları, sosyal mesafeye uymadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri" için toplam 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Söz konusu kişiler hakkında "halk sağlığını tehlikeye düşürdükleri" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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