Erzincan'da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor Erzincan Belediyesi, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki kullanım alanlarının tamamını sürekli dezenfekte ediyor.

Erzincan Belediyesi, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki kullanım alanlarının tamamını sürekli dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin titizlikli yürütüldüğü belirtildi.

Tüm birimlerdeki personelin, salgına karşı topyekun mücadele verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Parklarda, iş merkezlerinde, tüm mahallelerde ki kaldırımlarda, halk otobüslerinde, duraklarda, umuma açık tuvalet ve şadırvan gibi bir çok ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına gece gündüz vardiyalı bir şekilde rutin olarak devam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentimizde bulunan tüm parklarda ki yürüyüş yollarına, bankalara ve çocuk oyun guruplarından, spor aletlerine kadar bütün ortak kullanım alanlarını dezenfekte yaparken, Veteriner işleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı personeller de diğer alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyorlar."

Açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de tüm mahallelerde çöpleri topladıktan sonra çöp konteynerlerini dezenfekte ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA