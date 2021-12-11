Erzincan'da koyunlarıyla kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı - Haberler
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Erzincan'da koyunlarıyla kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

Erzincan'da koyunlarıyla kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da kayalıklarda koyunlarıyla mahsur kalan baba ve oğlu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kayalıklarda koyunlarıyla mahsur kalan baba ve oğlu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ergan köyünde ikamet eden baba Hasan ve oğlu Ekber Gündoğdu, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama yaptı.

Koyunlarının kayalıklarda olduğunu görüp onları kurtarmaya çalışırken kendileri de mahsur kalan baba-oğul AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede bölgeye gelen JAK ve AFAD ekipleri, yürüttükleri ortak çalışmayla baba, oğul ve koyunlarını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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