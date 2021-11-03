Erzincan'da köye inen ayılar yiyecek aradı
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Akarsu köyüne inen ayı ile iki yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Akarsu köyüne inen ayı ile iki yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.
Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan ayılar, Akarsu köyüne geldi.
Gece köyde yiyecek arayan ayılar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde ayıların yiyecek bulabilmek için sokakta dolaşması yer alıyor.
AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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