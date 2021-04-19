Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar kameralarla tespit edilecek
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Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar kameralarla tespit edilecek

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar kameralarla tespit edilecek
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen vatandaşlar, sahadaki polis ekiplerince uyarılacak.

Erzincan'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen vatandaşlar, sahadaki polis ekiplerince uyarılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki bulanan kentte, salgının yayılımını engellemek için bir dizi yeni tedbirlerin hayata geçirildiği aktarıldı.

Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Merkezini ziyaret eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kovid-19 salgını ile mücadelede denetimlerin daha da yoğunlaştırılarak devam edeceğini belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde sadece ekiplerin değil, KGYS kameralarıyla da denetimlerin yapılacağını ifade eden Makas, maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uymayan vatandaşların kameralar yardımıyla tespit edilerek gerekli cezai işlemin uygulanacağını söyledi.

Makas, alınan önlemlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu, Kovid-19 salgınından en kısa zamanda kurtulmak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Esnafın gelen her müşteriye kesinlikle HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiğine dikkati çeken Makas, ziyaret ettiği her işletme sahiplerine uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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