Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası

17.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:18
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası

Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 10 günde gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlere uymayan 22 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 10 günde gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlere uymayan 22 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kentin giriş ve çıkış noktaları ile Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki birçok alanı denetledi.

Polisin son 10 günde yaptığı denetimde, tedbirlere uymayan 22 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Mesut Bakkal Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:20:49. #1.16#
title