Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası kesildi
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Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası kesildi

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 19 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ile bazı kavşaklar ile şehir genelindeki restoran, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanlar ile iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 19 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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