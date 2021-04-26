Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişiye para cezası kesildi

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 130 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 130 kişiye para cezası uygulandı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Halitpaşa, Fevzipaşa, 13 Şubat ve Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ile bazı kavşaklar ile şehir genelindeki lokanta, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanları denetledi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 130 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir