Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası kesildi
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Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası kesildi

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son bir haftada kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, şehrin işlek noktalarından Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere bazı kavşaklar ile şehir genelindeki restoran, cami, çay bahçesi, park, otobüs durağı gibi alanlar ve iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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