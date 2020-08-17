Erzincan'da KOVİD-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
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Erzincan'da KOVİD-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil olmayan ameliyatların ertelenmesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.

Erzincan'da KOVİD-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
17.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:16

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil olmayan ameliyatların ertelenmesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında, düğünler için ek tedbirler getirildi, 65 yaş üstü vatandaşların gideceği yerlere kısıtlama uygulanmasına karar verilirken acil olmayan ameliyatlar da ertelendi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her faaliyet alanında alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince karar alındı.

Bu kapsamda, kent genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda, düğün, gelin alma, kına dahil, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 20: 00 ile 22: 30 saatleri arasında yapılması, ayrıca bu etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanması kararlaştırıldı.

Ayrıca kurul, koronavirüs (covid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı çıktı.

Alınan kararlara uyulmaması halinde gerekli adli işlemler başlatılacak.

Kaynak: AA

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