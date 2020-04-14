Erzincan'da Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan 2 köydeki uygulama sona erdi
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Gediktepe, Erzincan, Kemah, Kültür Sanat

Erzincan'da Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan 2 köydeki uygulama sona erdi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirlere kapsamında karantina altına alınan 3 köyden 2'sinde uygulamaya son verildi.

14.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:18
Erzincan'da Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan 2 köydeki uygulama sona erdi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirlere kapsamında karantina altına alınan 3 köyden 2'sinde uygulamaya son verildi.

Erzincan Valisi Ali Arslanta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 dolayısıyla bir süre önce karantinaya alınan Kemah ilçesine bağlı Eskibağlar ve Gediktepe köylerindeki uygulamanın bugün itibarıyla kaldırıldığını ifade etti.

Bu köylerdeki vatandaşların tamamının sağlık kontrolünden geçirildiğini, bunun sonuncunda karantina uygulamasına son verildiğini belirten Arslantaş, şunları kaydetti:

"Kemah ilçemizdeki Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köylerinde sağlık ekipleri, tüm köylüleri sağlık kontrolünden geçirdi. Kontroller sonucu Eskibağlar ve Gediktepe'de karantinayı gerektirecek hususların giderildiği kanaatine varılıp karantina kaldırıldı. Muratboynu köyünde ise karantinanın 14 gün daha devam etmesine kararı verildi."

Kentte 30 Mart'ta Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köylerinde karantina kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

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