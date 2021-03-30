Erzincan'da Kovid-19'la ilgili bazı tedbir kararları alındı
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Erzincan'da Kovid-19'la ilgili bazı tedbir kararları alındı

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Erzincan'da Kovid-19'la ilgili bazı tedbir kararları alındı

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı tedbir kararları alındı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı tedbir kararları alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandı.

Toplantıda, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12.sınıflarda eğitim yüz yüze ve seyreltilmiş olarak özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etme kararı alındı.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim uygulaması ile 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları, hafta içi ve hafta sonu da dahil devam edecek.

Ayrıca, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda daha önce oluşturulan sınav takvimi doğrultusunda 2. dönem 1. sınavları yüz yüze yapılmaya devam edecek. Sınavların bitimiyle birlikte 5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibarıyla lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda ise 30 Mart 2021 Salı günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararları gereği uzaktan eğitime geçiş yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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