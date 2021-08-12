Erzincan'da Kovid-19 ile mücadelede "Haydi Gençler Aşıya" kampanyası başlatıldı
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Erzincan'da Kovid-19 ile mücadelede "Haydi Gençler Aşıya" kampanyası başlatıldı

Erzincan'da Kovid-19 ile mücadelede 'Haydi Gençler Aşıya' kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği desteğiyle Kovid-19 ile mücadelede, 16-30 yaş arası gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla "Haydi Gençler Aşıya" kampanyası başlatıldı.

Erzincan'da, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği desteğiyle Kovid-19 ile mücadelede, 16-30 yaş arası gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla "Haydi Gençler Aşıya" kampanyası başlatıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Ordu Caddesi üzerindeki Saat Kulesi önünde kurulan aşı standını ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilgilendirme sonrası kampanyaya destek veren kafe ve restoranları ziyaret eden Vali Makas ve beraberindekiler, buradaki müşterilere aşılamanın önemi ve başlatılan kampanya ile ilgili bilgilendirme yaparak, işletmelerin girişlerine kampanya ile ilgili afiş astı.

Makas, yaptığı açıklamada, kentte dün itibari ile 1'inci doz aşılamada yüzde 65'i aşarak, turuncu kategoriden sarı kategoriye geçildiğini, ama asıl hedefin, şehri mavi kategorideki iller arasına ulaştırmak olduğunu söyledi.

Aşısını yaptırana yüzde 25 indirim

Bu hedefe ulaşmak ve herhangi bir kısıtlama ile karşı karşıya kalmamak için özellikle gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların aşı olması için çalıştıklarını aktaran Makas, "Bu noktada her iki meslek odamız ve esnaflarımız da aşılamaya destek verdi. Kampanya kapsamında esnafımız aşı kartını gösteren vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacak. Desteklerini esirgemeyen esnaflarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu da kampanyaya destek olmak amacıyla 3'ncü doz aşısını yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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