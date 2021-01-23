Erzincan'da koruma altındaki yaban keçisini avlayan kişiye 29 bin 980 lira ceza

Kemah ilçesinde, nesli koruma altında bulunan yaban keçisini kaçak avladığı belirlenen kişiye 29 bin 980 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünün av koruma ve kontrol ekipleri, Kemah ilçesinin Akça Devlet Avlağı'nda yaptıkları rutin kontrol sırasında durumundan şüphelendikleri şahısları durdurarak arama yaptı.

Aramada, 3-4 yaşında olduğu tahmin edilen koruma altındaki yaban keçisine ait et ele geçirildi. Olayla ilgili S.G'ye, 29 bin 980 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir