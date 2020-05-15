Erzincan'da korona virüsten bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de yeni tip korona virüsün (covid-19) görülmesinin ardından Erzincan'da bugüne kadar geçen süreçte 6 kişi hayatını kaybetti.
15.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:14
Türkiye'de yeni tip korona virüsün (covid-19) görülmesinin ardından Erzincan'da bugüne kadar geçen süreçte 6 kişi hayatını kaybetti.
Erzincan'da bugün itibariyle korona virüs tablosu şöyle belirtildi:
Bugün yatan hasta sayısı 8, taburcu olan hasta sayısı 4.
Toplam 218, toplam taburcu 147, toplam hayatını kaybeden 6, entübe 1, ayaktan şifa 63, yurtta kalan 6, çalışılan toplam numune 2 bin 363. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA