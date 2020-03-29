Erzincan'da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi
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Erzincan, Sağlık

Erzincan'da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi

Erzincan'da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi Korona virüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Erzincan Gençlik Merkezinde korumalı maske üretimine başlandı.

29.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:14
Erzincan'da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi

Erzincan'da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi

ERZİNCAN - Korona virüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacına karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Erzincan Gençlik Merkezinde korumalı maske üretimine başlandı.

Gençlik liderlerinin öncülüğünde antrenörler ve gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüğüne gönderiliyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde korumalı maske üretimine başlandı. Erzincan Gençlik Merkezi de sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine öncülük ediyor.

Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan gençlik lideri Edanur Keleş, "Erzincan Gençlik Merkezi olarak sağlık çalışanlarımıza maske üretmeye çalışıyoruz. Bu şeklide toplandık. Onları için elimizden geldiğince maske üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretimi yaptıklarını söyleyen antrenör Tuğrul Karanlık'da, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeliyim. Antrenör olarak görev yapıyorum. Biz burada sağlık personellerine ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak, onlara destek olabilmek, işlerini kolaylaştırabilmek adına gençlik merkezimizde elimizden geldiğince maske imalatı yapıp hizmetlerine sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın yaşadığı sürecin herkesin malumu olduğunu ifade eden Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise "Sağlık çalışanlarımıza Kovid-19'a karşı kendilerini sakınmaları için çok güzel bir maske üretiyoruz. Burada çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının sonuna kadar arkasındayız. Bu maskelerin bir kısmını teslim ettik. İnşallah diğerlerini de tamamlayıp bütün sağlık çalışanlarımıza maskelerini teslim edeceğiz. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Erzincan'da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi

Kaynak: İHA

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Erzincan'da korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi

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