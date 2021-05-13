Erzincan'da korona virüs tedbirleriyle bayram namazı kılındı

Erzincan'da korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Erzincan'da korona virüs tedbirleriyle Ramazan Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallara uyarak namazlarını eda etti.

Tam kapanma döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklamıştı. Erzincan'da da vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri de Terzibaba Camii oldu. Vatandaşlar cami içerisinde ve avluda sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını eda etti. Hutbede, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların son bulmasını dileyerek dua edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberinde ki protokol mensupları da burada kıldıkları namaz sonrası vatandaşların bayramlarını tebrik ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı