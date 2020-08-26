Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda yiyecek içecek ikramları durduruldu
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Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda yiyecek içecek ikramları durduruldu

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramlarının durdurulması kararı alındı.

Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında kamuda yiyecek içecek ikramları durduruldu
26.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:19

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramlarının durdurulması kararı alındı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Erzincan'da ek kararlar alındı.

Alınan kararlarda salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek şu açıklamaya yer verildi:

"İlimiz genelinde 26.08.2020 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına. İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine. Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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