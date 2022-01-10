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Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Üzümlü ilçe merkezinde bir park yakınında oynayan 9 yaşındaki E.B, aniden bölgede bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, çocuğun yardımına koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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