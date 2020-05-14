Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da bir köpeğe çarpınca kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
14.05.2020 01:19 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:21

Erzincan'da bir köpeğe çarpınca kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücü Ali Emre Alatgil'in (28) kullandığı 24 EH 884 plakalı otomobil, Yeni Çevre Yolu'nun Kesimhane mevkisinde aniden yola çıkan köpeğe çarpınca kontrolden çıktı.

Duramayarak şarampole devrilen araçtaki sürücünün yanı sıra Hüsamettin Karaman ve Ayşe Sonkaya yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılıp sedyeye konularak yola kadar taşınan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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