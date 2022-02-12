Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti - Haberler
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Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Akbuğa - Yerel
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Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti "Aşkın Mevsimi" şarkısı ile dijital müzik platformlarının listelerinde çıktığı andan itibaren 1. sıraya yerleşen, son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkısına imza atan Oğuzhan Koç, memleketi Erzincan'da konser verdi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

ERZİNCAN - "Aşkın Mevsimi" şarkısı ile dijital müzik platformlarının listelerinde çıktığı andan itibaren 1. sıraya yerleşen, son zamanların en çok dinlenen ve indirilen şarkısına imza atan Oğuzhan Koç, memleketi Erzincan'da konser verdi.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç hemşehrilerine konser verdi.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, binlerce vatandaş katıldı. Eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahnede kalan Oğuzhan Koç, Erzincan'da unutulmaz bir konsere imza attı.

Vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Erzincan'da Oğuzhan Koç rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Yerel

Oğuzhan Koç, Erzincan, Konser, Müzik, Yerel, Magazin, Haberler

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