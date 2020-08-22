Erzincan'da koç katım şenliği düzenlendi Erzincan'da, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen koç katım şenliği düzenlendi.

Erzincan'da, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen koç katım şenliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Heybeli Yaylasında koyun ırkının ıslahını sağlamak için düzenlenen şenlikte Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ile çoban kepeneği giydi.

Vali Makas'a kuzu hediye edilen törende renkli boyalarla süslenen koçları ağıllarından çıkararak, sürüye katımı sağlandı.

Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Makas, Erzincan'da tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Makas, kentte iki sektörün önemli iş yaptığını ifade ederek, "Üreticilerimizi kutluyorum, milli gelirimize önemli destek sağlıyorlar. Erzincan'ın kalkınmasına yönelik iki önemli sektör var. Birincisi tarım ve hayvancılık, ikincisi turizm ve doğa. Artık dünya organik tarıma yöneliyor. Organik tulum peynirinin merkezi olan Erzincan'da sizlerin üretimi artırarak devam ettireceğinize inanıyorum." diye konuştu.

Yayla yollarında yaşanan sıkıntıları en kısa sürede çözeceklerini vurgulayan Makas, şöyle konuştu:

"Çalışacağız, didineceğiz ve imkanlar doğrultusunda yayla yollarında da mera ıslahında da olacağız. Biz hükümetimizden ve Cumhurbaşkanımızdan güç alıyoruz. Niyet hayır ise akıbetin hayır olduğunu bilerek bu milletin tarih sahnesinde layık olduğunu noktayı doğru bir kutlu yürüyüş, diriliş içinde olduğunu da müşahede ediyoruz."

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İbrahim Karakuş da bu yıl ilkini düzenledikleri koç katım programını geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Koçlarımızın sürüye karışması üretim dönemimizin ilk başlangıcıdır. Yaklaşık 5 ay sonra yeni yavrular olup iki ay sonra da üretime kazandıracağız. Birliğimize kayıtlı 2 bin 338 üye bulunuyor ve 265 bin ana hayvan olmak üzere toplam 400 bin küçükbaş hayvanımız mevcut. Bu hayvanlarımızın şehrimize kazandırdıkları oldukça yüksektir. Kentte 3 bin 300 ton tulum peyniri üretiminden 150 milyon lira gelir elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

Törene AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Tolga Altınok ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA