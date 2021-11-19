Erzincan'da kiremit yüklü tırda yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da kiremit yüklü tırda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzincan'da kiremit yüklü tırda yangın

Erzincan'da kiremit yüklü tırda çıkan yangın şoförün ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kiremit yüklü tırda çıkan yangın şoförün ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AAT 912 plakalı kiremit yüklü tırda motor bölümünden kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın ön bölümünde çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da kiremit yüklü tırda yangın

Erzincan'da kiremit yüklü tırda yangın

Çaresizliğin fotoğrafı! Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı

Çaresizliğin fotoğrafı! Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı

 Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title