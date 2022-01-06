Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Kasten yaralama" ile "Hırsızlık" suçlarından hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kent genelinde şüpheli şahıslara yönelik denetimlerini artıran ekipler, hükümlü U.A'yı evinde saklandığını tespit etti.

Polis ekibinin eve geldiğini fark edip kaçmaya çalışan U.A, kovalamaca sonucu yakalandı.

Firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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