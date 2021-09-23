Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Erzincan'da, farklı suçlardan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, farklı suçlardan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, iki "hırsızlık" olayı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin, Munzur Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Fatih Terim Stefan Kuntz Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:27:48. #1.11#