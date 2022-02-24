Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı

AA, Kemal Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı

Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen 10 kişiyi yakaladı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen 10 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 18 ekip ve yaklaşık 45 personelin katılımıyla son bir haftada kıraathane, tekel ürünleri satış noktaları, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.

Uygulamalarda 1 ila 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title