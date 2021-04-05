Erzincan'da Kemah Özdamar Regülatör Sulaması inşaatına başlanıyor
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Erzincan'da Kemah Özdamar Regülatör Sulaması inşaatına başlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzincan'da Kemah Özdamar Regülatör Sulaması inşaatına başlanıyor

Erzincan'da DSİ tarafından yapılacak olan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması inşaatına başlanıyor.

Erzincan'da DSİ tarafından yapılacak olan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması inşaatına başlanıyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Erzincan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Projesinin inşa edileceğinin altını çizerek projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 2 milyon 932 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yıldız, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama tarımda verim artışlarına, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan da kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Erzincan ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda; Erzincan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması işi ihalesi yapıldı. Kemah Özdamar Regülatör Sulaması işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile 4 bin 510 dekar tarım arazisinin sulanması hedeflenmektedir. Böylece Erzincan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Projenin Erzincan ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Genel Müdür Yıldız, Erzincan Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Projesinin inşa edileceğinin altını çizerek projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 2 milyon 932 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Kemah Özdamar Regülatör Sulaması inşaatına başlanıyor
Erzincan'da Kemah Özdamar Regülatör Sulaması inşaatına başlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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