ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama eğitim toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak. Veteriner polikliniklerinde mikroçip uygulaması, kayıt altına alınma işlemi yapılacak ve evcil hayvan pasaportları çıkartılacak. Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren gönüllü olarak kayıt altına alınabileceği uygulama kapsamında, Bakanlıktan üretim izni almış ev ve süs hayvanları üretim merkezlerindeki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınacak. Uygulama TBMM gündeminde olan Hayvan Hakları Yasasının uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.

Yürürlüğe giren 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Erzincan Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri şubesince Erzincan'da faaliyet gösteren klinisyen Veteriner Hekimlere yönelik uygulama eğitim toplantısı düzenlendi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet