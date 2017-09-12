Virajı Alamayınca 50 Metre Uçtu, Otomobildeki 4 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Aşırı hız yine ölüm getirdi. Virajı alamayan otomobil uçuruma düştü.

VİRAJI ALAMADI, 50 METRELİK UÇURUMA DÜŞTÜ

Kaza, akşam saatlerinde Kemaliye ilçesi Başbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, hızlı girdiği virajı alamayarak 50 metrelik uçuruma uçtu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 3'ü kadın, 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.