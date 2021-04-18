Erzincan'da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor
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Erzincan'da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor

Erzincan'da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayısı üretiminde Erzincan'da önemli bir yere sahip olan Üzümlü ve Kemaliye ilçelerinde ağaçlardaki tomurcukların çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Kayısı üretiminde Erzincan'da önemli bir yere sahip olan Üzümlü ve Kemaliye ilçelerinde ağaçlardaki tomurcukların çiçek açmasıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

İklimi ve coğrafi konumu nedeniyle 6 bin dekarda yıllık yaklaşık 10 bin ton kayısı üretiminin yapıldığı Erzincan'da çiçek açan kayısı ağaçları rengarenk görüntüleri ile dikkat çekiyor.

Kart postal gibi görüntüler oluşturan ağaçlar kayısı meyvesine dönüşerek dünyanın dört bir yanına yolculuğa çıkıyor.

Erzincan'da her yıl Nisan ayı başlarından itibaren kayısı ağaçları çiçek açmaya başlıyor. Binlerce kayısı ağacının çiçek açması ise muazzam görüntüler ortaya çıkartıyor. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kayısı ağacı bulunurken bunun yaklaşık olarak 380 bini ise Erzincan'da bulunuyor. - ERZİNCAN

Erzincan'da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor
Erzincan'da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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