Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan çobanı AFAD ekibi kurtardı
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Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan çobanı AFAD ekibi kurtardı

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan çobanı AFAD ekibi kurtardı
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan çobanı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi kurtardı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan çobanı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi kurtardı.

Hayvan otlatmak için ilçenin Konarlı köyüne bağlı Soğanlı yaylasına giden 56 yaşındaki Cumali Gül, çıktığı sarp kayalıklardan inemeyince telefonla aradığı AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden 4 kişilik AFAD ekibi, Gül'ü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekip yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Gül'ü kayalıklardan halat yardımıyla indirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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