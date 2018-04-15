Erzincan'da Kavgada Yaralanan Kişi Öldü

Erzincan'da, bir süre önce çıkan kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi'ndeki bir marketin önünde, 9 Nisan'da, Asim Yeşilyurt (46) ile oğlunu dövdüğü öne sürülen Ali Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Yeşilyurt ile kavga eden Ali Y, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yeşilyurt, yapılan müdahaleye rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeşilyurt'un cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis tarafından gözaltına alınan Ali Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.