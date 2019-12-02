Erzincan'da kardan dolayı 129 yol ulaşıma kapandı

02.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:03

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzincan'da dün akşamdan itibaren devam eden ve özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Refahiye'de 105, Çayırlı'da 4 ve Tercan'da 20 olmak üzere 129 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip, 7 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 3 kepçe ve kar makineleri çalışma yapıyor.

Kaynak: AA