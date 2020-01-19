19.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:09

Erzincan'da karda rafting heyecanı

ERZİNCAN'da raftingciler, Karasu Nehri'nin suyunun azalması ve buz tutması üzerine Ergan Kayak Merkezi'nde giderek karda raftingi yaptı. Kas takan ve küreklerini ellerine alan sporcular bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadılar.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak Merkezi yarı yıl tatili ile birlikte kayakseverlerin ilgi odağı oldu. Kayak merkezi Karasu Nehri'nin buz tutması ile raftingcilerin de mekanı haline geldi. Raftingciler bu defa Karasu Nehri'nin azgın suyunda rafting yaptıkları botu karlar üzerine bıraktı. Kaskını, can yeleğini giyen sporcular ellerinde küreklerle botlara bindiler. Kayak merkezindeki özel parkurda, dik yamaçtan botla birlikte kayan sporcular büyük heyecan yaşadılar. Defalarca botlarla parkurun tepesine tırmanan raftingcilere gün boyunca vatandaşlar da katıldı.

Karda raftingle ilk kez Erzincan'da tanışan üniversite öğrencileri büyük heyecan yaşadıklarını belirttiler. Kar raftingini yaşamayı herkese tavsiye eden öğrenciler; 'Erzincan Ergan Kayak Merkezi kar raftingi için harika bir yer herkesi buraya davet ediyoruz" dediler.

Duman Doğa Sporları Kulübü Yöneticisi Adem Duman, yazın Karasu Nehri'nde yaptıkları raftingi kış aylarında da Ergan Kayak Merkezi'ne taşıdıklarını ifade ederek, 'Ergan bu spor için mükemmel bir yer, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra parkurda kayıyoruz. Vatandaşlardan da büyük ilgi görüyoruz. Herkesi karda rafting yapmak için Ergan Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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