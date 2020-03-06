Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

06.03.2020 03:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 03:12
Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

'da evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

ilçesine bağlı Doğanbeyli köyünde (38) ile çocukları Latifcan (10), Sıraç (8), Berat (6) ve Derya Hatice Koçak (10) ve Rabia Kartal (33) evde yakılan mangaldan çıkan gazdan etkilendi.


Komşuların vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı aile üyelerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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