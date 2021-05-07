Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında vatandaşların bilinçlenmesine yönelik biri dizi etkinlik gerçekleşti.

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında vatandaşların bilinçlenmesine yönelik biri dizi etkinlik gerçekleşti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında Karayolu Trafik Haftası kapsamında vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve trafikte iken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirilme ve bilinçlendirilme faaliyetleri yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından "maket yaya" kullanılarak yayaya çarpma sonucu meydana gelmiş bir trafik kazası neticesinde yaya geçidinde yaralı olarak yatan bir makete yaralı yaya süsü verilmiş, yaya geçidine yaklaşan sürücülerde farkındalığın artırılması yönünde çalışma yapıldı. Kurulan stantlarda sürücülere yaya önceliği konusunda bilgilendirme yapılarak, trafikte uyulması gereken kuralları içeren broşürler dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine içerisinde Jandarma sorumluluk bölgesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak Jandarma ekiplerince EBA üzerinden "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi. Ayrıca vatandaşlara "Emniyet Kemerinin Kullanımının Önemi" hususunda bilgilendirici ve uyarıcı SMS gönderildi.

Trafikte yer alan tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsimiyle birlikte Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
Yaz mevsimiyle birlikte Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de boynundan iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Jandarmadan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Tolga Ağar iddialarına yalanlama
Jandarmadan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Tolga Ağar iddialarına yalanlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:02:28. #1.15#

title