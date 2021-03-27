Erzincan'da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi
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Erzincan'da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzincan- Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi ve Pöske Dağında yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Seyir halinde olan bazı çekiciler zaman zaman yolda kalarak güçlükle ilerleye bildiler, kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolları ekipleri yoğun mesai yaptı.

Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde de kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürüttü. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalıştılar. - ERZİNCAN

Erzincan'da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi
Erzincan'da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi
Erzincan'da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi
Erzincan'da karayolları ekiplerinin yoğun kar mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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