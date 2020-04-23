Erzincan'da karantinadaki işçilerin çocuklarına 23 Nisan ziyareti SUUDİ Arabistan'dan getirilip Erzincan'daki KYK Yurdu'nda 14 gün karantinada tutulan Türk işçilerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla odalarında ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

SUUDİ Arabistan'dan getirilip Erzincan'daki KYK Yurdu'nda 14 gün karantinada tutulan Türk işçilerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla odalarında ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Erzincan Gençlik ve Spor Müdürü Burak Mumcu ile beraberindekiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün havayolu ile Suudi Arabistan'dan Erzincan'a getirilen ve 14 gün karantinada tutulacak olan 173 kişinin kaldığı yurdu ziyaret etti. Mumcu, Türk işçiler ile sohbet ederek isteklerini sordu. Aileleri ile kalan çocukların da bayramını kutlayan Burak Mumcu, onlara çeşitli hediyeler verdi. Yurtta kalan bir kız çocuğu da 23 Nisan kutlamalarına elinde Türk bayrağı ile şiir okuyarak katıldı.

Kaynak: DHA