Erzincan'da karantinadaki iki vatandaşa doğum günü sürprizi
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Erzincan'da karantinadaki iki vatandaşa doğum günü sürprizi

Erzincan'da karantinadaki iki vatandaşa doğum günü sürprizi
05.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:59

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Erzincan'da karantinada tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Erzincan'da karantinada tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

Sudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Yurt görevlileri gözlem altındakilerden Cahit Lif ve Ali İskenderun'a doğum günü sürprizi yaptı.

Hazırladıkları pasta ile odalarının önlerine giden görevliler, Lif ve İskenderun'un doğum gününü kutlayarak tebrik etti.

Sürpriz karşısında şaşıran Lif ve İskenderun, görevlilere teşekkür etti.

Ayrıca yurt yetkilileri Ergan Dağı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hatıra Ormanı'na yurtta kalan misafirler adına 173 sarıçam dikti. Karantina sürecinde yurtta kalan 10 çocuk için ise yurt bahçesine 10 altın çanak çiçeği dikildi.

Kaynak: AA

Manşet

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