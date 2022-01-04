Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Haberler
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Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yağışın ardından yollarda kar birikintisi ve buzlanma olması nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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