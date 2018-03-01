Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı yüzünden Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan- Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmaması için karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

Çekiciler ile araçları çeken ekipler, iş makineleri ile de yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri ise söz konusu yollarda kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi yüzünden tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücülerini uyararak, bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemelerini istedi.

Tır şoförü Güven Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan Kars'a yük götürdüğünü ifade ederek, kar yağışı yüzünden ulaşımda güçlük yaşandığını söyledi.

Alemdar, "Bizde bir atasözü vardır 'mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır', aynen öyle oldu. Allah'tan karayolları ekipleri aralıksız şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin iyi çalışması sebebiyle mağdur olmuyoruz." dedi.