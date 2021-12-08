ERZİNCAN'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı sebebiyle 2120 metre rakımlı Ahmediye ve 2160 metre rakımlı Sakaltutan geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Erzincan merkezde sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış bir süre sonra yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı sebebiyle Erzincan-Gümüşhane kara yolu üzerindeki 2120 rakımlı Ahmediye geçidinde sürücüler zor anlar yaşadı. Sisin de etkili olduğu bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan geçidinde de etkili oldu. Ağır tonajlı araçlar bu güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede ulaşımın aksamaması için kara yolları ekipleri, kar temizleme çalışmasına başladı. 3 greyder, 6 kamyon ve 2 kepçe ile yağışın etkili olduğu bölgelerin ulaşıma açık tutabilmesi için çalışma yapılıyor.