Erzincan'da kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kar yağışı yüzünden öğleden sonra eğitime ara verildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu ve özellikle kar yağışının etkisini artırdığını aktardı.

Bu sebeple üniversite hariç il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretime bugün öğleden sonra ara verildiğini belirten Makas, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.