Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi
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Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi

Erzincan'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

04.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:44
Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildi

'da etkili kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 5 Şubat Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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