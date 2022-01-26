Erzincan'da kar yağışı - Haberler
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Erzincan'da kar yağışı

Erzincan'da kar yağışı Erzincan'da aralıklı kar yağışı sürüyor.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kar yağışı

ERZİNCAN - Erzincan'da aralıklı kar yağışı sürüyor.

Meteoroloji Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 26 Ocak 2022 tarihi saat 03.00'den 27 Ocak 2022 tarihi saat 14.00'a kadar Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklenmekte.

Beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski ve yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Kardan beyaz örtüyle kaplanan kentte karla mücadele çalışmaları sürüyor.

"Meteoroloji'den 24'ü turuncu, 9'u sarı kodlu olmak üzere 33 il için kar uyarısı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 33 il için kar uyarısında bulunuldu.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Mersin, Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi.

Hatay, Osmaniye, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan başta buzlanma olmak üzere don, çığ ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Erzincan'da kar yağışı

Erzincan'da kar yağışı

Erzincan'da kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Son Dakika Haberleri

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