Erzincan'da Kar Yağışı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.



Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı yüzünden Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda kalan araçların ulaşımı aksatmamaları için karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.



Çekiciler ile araçları çeken ekipler, iş makineleri ile de yolları kardan temizleyerek ya da tuzlama yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.



Polis ekipleri ise söz konusu yollarda kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi yüzünden tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücülerini uyararak, bir süre yol kenarında havanın düzelmesini beklemelerini istedi.



Tır şoförü İlyas Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'dan yüklediği yükü Kayseri'ye götürmek için yola çıktığını söyledi.



Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanınca yolda kaldığını belirten Canpolat, "Karayolunda buzlanma ve kar yağışı nedeniyle daha fazla devam edemedik ve durmak zorunda kaldık. İşte bizim çilemizde bu. Şimdi ise aracımıza zincir takarak yolumuza devam etmeye çalışacağız." dedi.