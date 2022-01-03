ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da kar ve tipiden 86 köy, 34 mezra yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Erzincan'da iki gündür etkili olan kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 86 köy ile 34 mezra yolunun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Erzincan'da aralıklı kar yağışı devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle 86 köy, 34 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

İş makineleriyle kardan kapanan güzergahlarda çalışma sürdürülürken diğer yandan da yollarda mahsur kalan araçlar kurtarılıyor.

Şehirlerarası yollarda da karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar ve buzlanma dolayısıyla zaman zaman Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.