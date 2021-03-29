Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı
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Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Haberler | Güncel

Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 26 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Selam vermek için girdiği pastanede tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı
Selam vermek için girdiği pastanede tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 26 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 26 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 3, Kemah'ta 2, Refahiye'de 6, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 5 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 7 ekip, 8 greyder, 6 kepçe ve 3 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR

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