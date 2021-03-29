Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 26 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.