Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kapanan 102 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.