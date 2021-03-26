Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Haberler | Güncel

Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kapanan 102 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar

Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kapanan 102 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 102 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı'da 22, İliç'te 8, Kemah'ta 7, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 20, Tercan'da 20 ve Üzümlü'de 3 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici
Magazin Alişan Esra Erol Ezgi Mola Guy Ritchie
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da kar ve tipiden 102 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:23:29. #1.15#
title