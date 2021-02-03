Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan ilçelerden Kemah'ta 2, Kemaliye'de 5, Refahiye'de 8 ve Tercan'da 5 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmaları, 10 ekip eşliğinde 8 greyder, 2 dozer, 4 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya